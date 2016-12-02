Второй день ракетных учений под угрозой из-за погодных условий

Как сообщает ТСН, днем по прогнозу погоды на Херсонщине предусматривают усиление ветра до 24 метров в секунду. Также отмечают, что возможна метель из снега и дождя.

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Сейчас Херсонскую область покрывает густой туман.

Такие условия неблагоприятны для военных учений с зенитными комплексами, поэтому второй день учений пока под вопросом.

Как сообщал УНИАН, во второй день учебных стрельб ВСУ запланировано проведение пусков нескольких ракет и отработки авиацией по воздушным целям

Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели. Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.