Угрозы России нанести ракетный удар: Украина намерена проинформировать международное сообщество

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она рассказала, что российская сторона в своих нотах говорила о том, что якобы Украина нарушает суверенитет РФ, международное право, создает угрозу безопасности международной авиации и звучали угрозы в адрес Украины.

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"Фактически Россия манипулирует информацией. Все ракетные испытания, обучение осуществляются в соответствии с законодательством Украины и международного права на территории Украины в рамках международно признанных границ Украины. Все эти контрольные летные испытания проводятся в соответствии со статьями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 году в рамках сухопутного, морского и воздушного пространства Украины, которые находятся под суверенитетом Украины. Мы проинформируем международное сообщество о действиях российской стороны, которые являются неприкрытой угрозой применения военной силы против подразделений ВСУ", - заявила Беца.

По словам Бецы, МИД Украины уже подготовил ноту протеста, и она в ближайшие часы будет направлена ​​российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

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В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве.

Сегодня, 30 ноября, пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России. «Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря», - отметил Дублян.