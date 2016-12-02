Украина успешно завершила испытания зенитных управляемых ракет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

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"Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные Силы сделали мощный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства. Воздушная граница Украины - неприкасаема!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, из-за погодных условия испытания ракет перенесли на час.

Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.

Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.