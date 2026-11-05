Зеленский объяснил, почему другим странам лучше бы заключить военные соглашения с Украиной

Глава государства рассказал, как война изменила технологии нападения и обороны.

Президент Владимир Зеленский призвал другие страны заключать с Киевом соглашения о дронах, поскольку Украина может производить в несколько раз больше БПЛА, чем на это выделяется финансирования. Об этом глава государства заявил во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, посвященной Украине.

"Эта война навсегда изменила технологии нападения и обороны. Это факт. И сегодня ни одна страна не может по-настоящему быть в безопасности без мощных систем дронов, дронных технологий, средств радиоэлектронной борьбы, и это касается не только войны", – отметил Зеленский.

В частности, он пояснил, что речь идет о защите государственных границ, обеспечении безопасности морей, защите территориальных вод и исключительных экономических зон каждой страны.

Видео дня

Также речь идет о защите сложных районов, таких как горы, леса, и мест, которые трудно контролировать. Поэтому соответствующие технологии также могут помочь спасать жизни во время стихийных бедствий.

"Дроны могут все это делать. Они могут наблюдать, защищать и останавливать преступников или врагов, а современные системы радиоэлектронной борьбы не менее важны", – добавил Зеленский.

Он отметил, что в Украине научились все это делать.

"Мы можем производить гораздо больше дронов, чем у нас сейчас есть на это средств, и мы создаем совместные производства с нашими партнерами", – заявил Зеленский.

Он заверил, что Украина готова по-настоящему делиться собственным опытом и собственными разработанными технологическими системами.

"У нас есть формат, который мы называем дроновыми соглашениями. Я приглашаю каждую страну, стремящуюся к большей безопасности, присоединиться к нам", – подчеркнул Зеленский.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина добилась значительного прогресса в производстве боевых дронов, способных работать без китайских компонентов.

Украина и США готовятся к подписанию соглашения о беспилотниках. Министерство обороны США и украинское оборонное ведомство работали над рамочным соглашением, которое должно позволить расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.

Вас также могут заинтересовать новости: