"Самолеты были, корабли стояли": в Генштабе рассказали, как военные РФ наблюдали за украинскими стрельбами возле Крыма

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, говорится в сюжете ТСН.

"Самолеты были, корабли стояли, которые следили за этим пуском. Я думаю, они тоже уверились в том, что противовоздушная обороны Украины на сегодняшний день надежная", - заявил руководитель Генштаба.

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По словам военных, на учениях испытали восстановленную на мощностях украинских предприятий оборонного комплекса технику ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Испытали технику, которая получила новый срок своей жизни. То есть наши украинские предприятия обслужили эту технику, предоставили возможность в некоторых частях модернизировать, а также предоставить больше возможностей в ее использовании", - рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.

Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.