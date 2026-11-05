Зеленский обратился к странам Латинской Америки с просьбой о помощи с электрооборудованием

Речь идет о трансформаторах, кабелях питания, генераторах и т. п.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Латинской Америки и Испанию срочно оказать Украине помощь в виде электрооборудования, чтобы можно было быстро восстановить поврежденную российскими ударами энергосеть и электростанции. Об этом глава государства заявил во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита, посвященной Украине.

Как отметил президент, российские атаки на украинские электростанции и энергосеть в настоящее время представляют собой одно из самых серьезных испытаний для Украины.

Глава государства отметил, что российские оккупанты запускают дроны "Шахед" и ракеты с целью поражения энергетического оборудования, питающего украинские атомные электростанции.

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"Каждая электростанция в Украине так или иначе пострадала в результате атак. И наши люди действительно очень упорно работают круглосуточно, чтобы устранить повреждения и восстановить электроснабжение", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что тысячи ремонтных бригад, сотрудников украинских энергетических компаний и обычных людей ежедневно совершают героические подвиги, чтобы не позволить России погрузить Украину в полное отключение электроэнергии.

В связи с этим, как подчеркнул Зеленский, Украине необходимо как можно более широкое международное сотрудничество, чтобы продолжать восстанавливать и ремонтировать украинскую энергетическую систему.

"Нам срочно нужно оборудование, больше оборудования. Нам нужны трансформаторы, силовые кабели, больше электрооборудования и генераторы – как газовые, так и дизельные. Мы знаем, что компании в Испании и Латинской Америке могут помочь с этим", – сказал Зеленский.

В частности, по его словам, Украина заинтересована в трансформаторах из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, в питающих кабелях из Чили, а также в электрооборудовании, кабелях и генераторах из Испании.

Президент уточнил, что Украине срочно нужно оборудование, подходящее для украинской электросети. Он призвал поддержать Украину.

Аварии в энергосистеме Украины будут учащаться

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно вводятся экстренные и аварийные отключения света в результате российских воздушных ударов. Особенно критическая ситуация в Киеве.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщал, что в Украине могут участиться случаи системных аварий в связи с отсутствием капитальных ремонтов, износом или дефицитом оборудования.

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