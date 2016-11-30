В СНБО ответили на угрозы России применить ракетное оружие из-за стрельб ВСУ возле Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов, комментируя российские заявления о готовности вооруженных сил РФ нанести удар по военным объектам на суверенной территории Украины, подчеркнул, что Россия перешла к новому этапу провоцирования эскалации военной агрессии против Украинского государства.

«Угрозы применить оружие против Украины – это попытки перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет», - сказал он и добавил, что, кроме угроз применить оружие, в РФ разворачиваются новые дивизии непосредственно возле украинской границы.

«29 ноября в Москве на заседании коллегии МО РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отрапортовал о завершении формирования двух мотострелковых дивизий (3-й и 144-й мсд 20 А Западного ВО), развернутых в Белгородской и Воронежской областях в непосредственной близости к украинской границе», - отметил Турчинов.

По его словам, эти дивизии полностью укомплектованы личным составом (70% составляют военнослужащие по контракту) и оснащены современным вооружением и военной техникой.

Секретарь СНБО подчеркнул, что параллельно с этим на публичном уровне в течение последней недели осуществляются угрозы применить ракетное оружие против Украины в случае продолжения военных учений и испытания украинской ракетной техники.

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По его словам, несмотря на угрозы и попытки обострения конфликта со стороны России, «мы и в дальнейшем будем укреплять обороноспособность нашего государства и продолжать ракетные испытания и учения, согласно утвержденным планам и графикам в пределах нашей суверенной территории и суверенного воздушного пространства».

«Украина действует в рамках всех международных соглашений и взятых на себя международных обязательств, поэтому мы обращаем внимание наших международных партнеров на сознательные провокации со стороны Российской Федерации с целью дальнейшей эскалации военной агрессии в регионе», - заявил Турчинов.