'Надо бороться': Зеленский рассказал, сколько денег Украина недополучила от США

Он подчеркнул, что у Украины нет иного выхода, кроме как укреплять свою мощь.

Украина не получила 16 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов Америки в соответствии с предварительными договоренностями, поэтому за эти средства нужно "бороться".

Об этом в интервью "ТСН" заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о помощи Украине со стороны США.

Он подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как укреплять свои позиции.

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"Нужно работать над пакетом от Соединенных Штатов Америки. Нужно поднимать вопрос о том, что из прежних договоренностей и прежних решений 16 миллиардов были приостановлены, а 16 миллиардов не были добавлены", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина благодарна за все, что ей дали, но и должна "бороться" за эти средства.

"Пусть никто в Соединенных Штатах Америки не обижается", - сказал он.

Позиция США в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Джаред Кушнер, специальный представитель и зять президента США Дональда Трампа, заявил, что США стремятся не только к прекращению войны в Украине, но и намерены создать мировую архитектуру безопасности, чтобы избежать повторного нападения.

В то же время на промежуточных выборах в США проиграли как минимум шесть антиукраинских конгрессменов. В этом списке, в частности, Виктория Спартац, которая является украинкой по происхождению, но была одной из самых ярых противниц поддержки Киева.

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