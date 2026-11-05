Население Украины сократится до 25 миллионов уже через 14 лет, – The Economist

Основная причина сокращения населения – вынужденная эмиграция из-за войны.

Полномасштабная война, массовая эмиграция, потери на фронте и рекордно низкая рождаемость приводят к углублению демографического кризиса в Украине. По прогнозам ООН, если ситуация не изменится, к 2040 году на подконтрольной правительству территории может остаться около 25 миллионов человек. Об этом пишет издание The Economist.

Авторы публикации отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году население подконтрольной Киеву территории сократилось примерно с 37 до 27–28 миллионов человек. Подавляющая часть этих демографических потерь – это беженцы и те, кто остался на оккупированных территориях, где, по оценкам, до сих пор находятся 3–5 миллионов украинцев.

Особенно значительное влияние на демографию оказывает вынужденная эмиграция. За рубежом проживают более 5 миллионов украинцев, преимущественно в европейских странах. Кроме того, всё меньше беженцев планируют вернуться домой: по данным Центра экономической стратегии, в конце 2022 года таких было 74%, а сейчас – лишь 43%.

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По словам демографов, мобилизация, боевые потери и неопределенность заставляют многие украинские пары откладывать рождение детей.

"Чем дольше вы откладываете рождение детей, тем выше риск, что ребенок так и не родится", – предупреждает эксперт Светлана Аксенова.

Статистика ужасающая: если в 2020 году на одну женщину в Украине приходилось в среднем 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель составляет всего 0,8–0,9. Для стабильного воспроизводства населения необходим уровень 2,1 ребенка.

Правительство пытается сдержать падение рождаемости с помощью финансовых стимулов. Новый закон предусматривает выплату 50 тысяч гривен за рождение ребенка и ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен в течение первого года. Также государство финансирует лечение бесплодия, а военнослужащие могут бесплатно заморозить яйцеклетки или сперму. Впрочем, эксперты сомневаются, что такие меры способны существенно изменить ситуацию во время войны.

После её завершения одним из возможных путей преодоления дефицита населения может стать привлечение иностранных работников. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, Украине уже не хватает около 2,5 миллиона работников. Заместитель министра экономики Дария Марчак отмечает, что привлечение иностранцев будет рассматриваться только после использования потенциала украинцев внутри страны и за рубежом.

В то же время, как подчеркивает The Economist, даже окончание войны не гарантирует быстрого демографического восстановления. Поколения, родившиеся в 1990-х и 2000-х годах, являются самыми малочисленными в современной истории Украины, поэтому рассчитывать на масштабный послевоенный бэби-бум не приходится.

Демографические проблемы

Как писал УНИАН, директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова считает, что после окончания войны в Украину может вернуться лишь около трети граждан, выехавших за границу. По её словам, чем дольше длится война, тем меньше людей планируют возвращаться, поскольку они всё лучше адаптируются к жизни в других странах.

По оценке демографа Александра Гладуна, с начала полномасштабной войны население Украины ежегодно сокращается примерно на 1,15 млн человек из-за сочетания естественного убыли и миграции. Ежегодно в стране рождается около 185 тысяч детей и умирает около 505 тысяч человек, что приводит к естественному сокращению населения примерно на 320 тысяч человек, тогда как еще около 830 тысяч теряется из-за выезда за границу.

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