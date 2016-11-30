Эксперт объяснил реакцию России на ракетные учения Украины возле Крыма

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«То, что заявила Украина, сделано на основании всех правовых норм и в соответствии с мировой практикой. Крым – наша территория, поэтому мы вправе проводить испытания там, где считаем нужным», – сказал эксперт.

По словам Згурца, угрозы со стороны России об ответном ракетном ударе в случае испытаний носят исключительно политический характер.

«Для России вопрос запрета наших испытаний в первую очередь политический. Они хотят показать, что мы не имеем права на своей территории проводить пуски. Притом, что другие страны не признали аннексию Крыма. Если говорить об ответном ударе, тогда ответный удар по чему? По акватории Черного моря? Испытания проходят в зоне украинской ответственности», – сказал Згурец, добавив, что реальная реакция РФ на украинские испытания будет еще одним фактом признания агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины.

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Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.