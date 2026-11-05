Техника сгорела из-за скачка напряжения: кто компенсирует убытки и что говорит суд

Законодательные стандарты качества электроснабжения.

Из-заотключений света перепадов напряжения в домах украинцев могут ломаться холодильники, котлы и телевизоры. Можно ли вернуть деньги за испорченную технику и к кому с этим обращаться, пишет "Судебно-юридическая газета".

В Украине продолжают действовать графики отключений из-за последствий массированных российских атак на энергетику. По данным "Укрэнерго", 5 ноября в части областей свет будут отключать для всех потребителей в объеме от двух до четырех очередей.

Наряду с перебоями люди сталкиваются еще и с перепадами напряжения. Однако сам факт того, что прибор сломался после включения света, еще не доказывает вину энергетиков, отмечает издание.

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Главный документ в этой сфере – Закон "О рынке электрической энергии". Кроме него, в подобных спорах опираются на Гражданский кодекс, Правила розничного рынка электроэнергии, Кодекс систем распределения и постановление НКРЭКУ № 375 о стандартах качества электроснабжения, говорится в материале.

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Согласно разъяснению НКРЭКУ, номинальное напряжение в бытовой сети составляет 230 В. В течение недели 95% усредненных показателей должны удерживаться в пределах ±10%, то есть от 207 до 253 В. В то же время, как подчеркивается, кратковременное превышение 253 В само по себе еще не означает нарушения, поскольку норму проверяют по отдельной методике измерений.

Кто отвечает за качество света

Электропоставщик продает электроэнергию по договору, а распределение по сетям и качество тока обеспечивает оператор системы распределения, то есть облэнерго. Согласно Правилам розничного рынка, он несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения договора или правил.

Однако, как объясняет издание, виновно не всегда облэнерго. Если авария произошла во внутридомовых сетях многоэтажки, отвечать может управляющий, ОСМД или другое лицо, содержащее общее имущество дома.

По разъяснению НКРЭКУ, если потребитель не согласен с тем, как облэнерго рассмотрело его жалобу, он может обратиться к Регулятору. Однако это не заменяет суд и не гарантирует, что вам присудят конкретную сумму.

Техническим состоянием сетей занимается Госэнергонадзор. Его акты проверок, как и результаты измерений, могут стать доказательствами в суде. Если же перепад привел к пожару, понадобятся документы ГСЧС и заключения экспертиз, отмечают авторы материала.

Должно ли облэнерго платить

НКРЭКУ прямо разрешает требовать от оператора системы распределения возмещения, если имущество испортилось из-за некачественной электроэнергии. В претензии нужно указать, что именно повреждено, и сумму ущерба, а рассмотреть ее должны в течение 30 дней.

Впрочем, как замечает издание, обязанность рассмотреть претензию еще не означает обязанность выплатить всю сумму. Если облэнерго не согласно, спор решает суд.

Отдельно существует компенсация за некачественное напряжение. Она составляет 25% платы за услуги по распределению электроэнергии. Ее начисляют ежемесячно со дня жалобы до устранения проблемы, если соблюдены установленные условия. Однако, по данным издания, эти деньги не покрывают стоимость сломанного холодильника, телевизора или котла. Поэтому утверждать, что при любом скачке напряжения вам гарантированно вернут полную стоимость техники, неверно.

Спасает ли война от ответственности

Постановление № 375 не предусматривает компенсаций, если нарушения были вызваны доказанными форс-мажорными обстоятельствами, определенными действиями потребителей или третьих лиц, а также законными графиками отключений.

В то же время, как поясняет газета, перерыв в подаче света и испорченная техника – это разные вещи. Военное положение само по себе не освобождает от ответственности, а решающей является причина конкретной аварии.

Как доказать, что виновато напряжение

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу каждая сторона обязана доказывать то, на что ссылается. Потребителю необходимо показать, что прибор действительно испорчен, размер ущерба, факт нарушения ответчиком своих обязанностей и то, что именно это привело к поломке. Когда же факт ущерба и обстоятельства его причинения установлены, действует презумпция вины: тогда уже ответчик должен доказывать, что не виновен.

Пригодятся акты аварийных служб, заключения сервисных центров, чеки на технику и ремонт, фото и видео. Издание советует зафиксировать дату и время аварии, сохранить сломанные приборы для осмотра, уведомить облэнерго и узнать, жаловались ли соседи.

Жалобу на качество электроэнергии облэнерго рассматривает 15 дней. Если требуются измерения, срок составляет 30 дней, а для коллективной жалобы – 45 дней. Замеры длятся не менее семи дней и проводятся за счет оператора. Однако, как подчеркивают авторы материала, более поздние измерения не зафиксируют разовый скачок, который уже прошел. Поэтому доказательства стоит собирать сразу после инцидента.

Что решают суды

Как рассказывается, в Киеве в июле 2024 года в многоэтажке произошел пожар. Как установили суды, из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей в квартиру попало напряжение около 380 В, и загорелись электроприборы. Оболонский районный суд взыскал с районной управляющей компании 454 577,46 грн имущественного ущерба и по 5000 грн морального вреда в пользу каждого из двух совладельцев. Киевский апелляционный суд в октябре 2025 года оставил решение без изменений.

В селе Белая Черновицкой области из-за неисправности трансформатора напряжение подскочило до 350–400 В, и техника вышла из строя в нескольких домах. К энергетикам обратились 26 жителей. Один из них подал иск к "Черновцыоблэнерго" и отсудил 1850 грн за ремонт холодильника и 5000 грн морального вреда. В отношении остальных приборов суд отказал, поскольку расходы на них не были подтверждены доказательствами. Апелляция решение не изменила. Протокол измерений, на который ссылалось облэнерго, был составлен лишь на следующий день после аварии.

Жительница Житомира, которая из-за систематически нестабильного напряжения покупала стабилизаторы, добилась, чтобы суд обязал "Житомироблэнерго" обеспечить качественное электроснабжение и выплатить ей 10 000 грн морального вреда. Апелляция это решение поддержала, а Верховный Суд в декабре 2025 года отказал энергетикам в открытии кассационного производства.

А вот жителю, в квартире которого после аварии, по его словам, взорвались конденсаторы, а тестер показал 395 В, суд отказал. Мужчина требовал от КП "Житловик" 100 тыс. грн. Однако Арцизский районный суд Одесской области решил, что истец не подтвердил документами ни повреждения конкретных приборов, ни причины поломки, ни сумму ущерба.

Не удалось выиграть и истцу, требовавшему от "Хмельницкоблэнерго" более 1,7 млн грн из-за ненадлежащего напряжения в жилом доме. Госэнергонадзор зафиксировал отклонения до 257,08 В. Однако договор с облэнерго заключала владелица дома, а истец не доказал своего права на выплаты. Верховный Суд 3 марта 2026 года оставил отказ без изменений.

Зато владелица дома, где произошел пожар, отсудила 1 934 912 грн. Пожар связывали с возможным коротким замыканием в электросчетчике, находившемся на балансе облэнерго. Ровенский апелляционный суд поддержал это решение.

Энергетика Украины – другие новости

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что все ключевые подстанции вокруг Киева серьезно повреждены, а сама столица способна вырабатывать лишь 10–15% необходимой ей электроэнергии. По его словам, именно скачки напряжения останавливают метро, поскольку из-за них срабатывает автоматическая защита оборудования. Поэтому графические и аварийные отключения, как он считает, будут сопровождать киевлян постоянно.

В то же время эксперт Юрий Корольчук рассказал, что аварии в энергосистеме будут происходить все чаще даже без ракетных ударов, поскольку оборудование на подстанциях изношено и давно нуждается в капитальном ремонте. По его словам, при сбое диспетчер сразу обесточивает систему, чтобы не допустить эффекта домино. Более-менее стабилизироваться ситуация, как он считает, начнет ближе к концу следующей недели, однако зима из-за таких аварий будет похожа на прошлую.

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