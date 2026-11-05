Песков заявил, что война против Украины продолжится.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США не повлияют на планы Кремля относительно мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По словам Пескова, результаты голосования не изменят внешнюю политику президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп продолжит исполнять свои президентские полномочия. Президент Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику. Все остальное, с нашей точки зрения, является внутренним делом Соединенных Штатов", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Песков добавил, что Россия продолжит "добиваться обеспечения своих интересов" в Украине. Он подчеркнул, что Москва якобы "отдает предпочтение мирному способу" достижения этой цели.

"Наши интересы будут обеспечены в любом случае. Для России желательно обеспечить свои интересы мирным путем. До сих пор это не представлялось возможным. Поэтому проводится "специальная военная операция" (пропагандистский эвфемизм для описания полномасштабного вторжения России в Украину - УНИАН)", - заявил Песков.

Часть конгрессменов, выступавших против помощи Украине, проиграли выборы

Ранее Kyiv Post писало, что По меньшей мере шесть антиукраинских конгрессменов проиграли на промежуточных выборах в Конгресс США. В частности, выборы проиграла украинка по происхождению, которая была одной из самых ярых противниц поддержки Киева – Виктория Спартц.

Еще трое республиканцев, критиковавших помощь Украине, проиграли в Висконсине и Пенсильвании. В частности, Деррик Ван Орден, который в 2022 году решительно поддерживал Киев, но уже через год изменил свою позицию.

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