Пункт пропуска "Станица Луганская" перешел на "зимний" режим работы

Об изменении режима сообщает в четверг пресс-центр штаба АТО.

"К сведению граждан, пересекающих линию столкновения в КПВВ "Станица Луганская".

С 01.12.2016 года КПВВ функционирует со временем работы с 08.00 до 17.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Как известно, боевики периодически обстреливают Станицу Луганскую, таким образом делая невозможным разведение сил на этом участке.

После обстрела 18 ноября этого года украинская сторона официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведение сил и средств, однако уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. Обстрел 27 ноября снова откладывает разведение сил и средств.

«Указанное свидетельствует, что руководство ОРЛО в очередной раз пренебрегает договоренностями и Рамочным решением ТКГ и осуществляет откровенные провокации, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во исполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы 1 октября состоялось разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое, а 7 октября - в районе Петровского.