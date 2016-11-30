Боевики 17 раз открывали огонь по позициям АТО, Широкино обстреляли из танков - штаб

С ночи и до 18.00 российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли наши позиции, из них 16 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, а также танков боевики обстреливали Широкино. Здесь же вел огонь и снайпер. Также под огонь минометов попали Красногоровка и Славное.

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«Из гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригоревку», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.