Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе около полутысячи взрывов

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии по состоянию на 19:30 25 ноября, который обнародован на сайте организации.

В частности, в отчете ОБСЕ отмечается, что в Донецкой области зафиксировано столько же взрывов, как и за предыдущий отчетный период.

"Из этих 500 более 300 взрывов были зафиксированы в районе Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт, и более 170 взрывов были зафиксированы в районах на северо-восток и восток от Мариуполя", - отметили наблюдатели.

Наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

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Наблюдатели подчеркнули, что доступ миссии к пунктам разведения вооружение, согласно рамочному соглашению от 21 сентября (Станица Луганская, Золотое - Первомайск и Петрвівське) остается ограниченным.

"Вопреки решению ТКГ (Трехсторонней контактной группы о разведении вооружения), наблюдатели не заметили никаких признаков дальнейшего разведения сил и средств или любой деятельности по разминированию в трех пунктах в течение отчетного периода", - заявили в ОБСЕ.

Кроме того, в ОБСЕ сообщили об одном раненом в результате обстрелов. В больницу в Ясинуваті 23 ноября обратился мужчина, который сказал, что получил ранение в результате обстрела на вул.Победы в Крутой Логе, который контролируется "ДНР" вечером 21 ноября.

первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в Луганской области 600 тысяч людей могут на Рождество остаться без электричества и отопления.

"Существует вероятность, что 600 тысяч человек в Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения, будут встречать праздники без электричества или отопления", - сказал Хуг и добавил, что их электричество и отопление "зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, которое используется водонасосными станциями".