На Мариупольском направлении снова горячо: боевики стреляли из запрещенного оружия

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Широкино, Красногоровку, Славное, Гнутово, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригоровку. По Широкино вел огонь и танк", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской. А на Донецком – по нашим позициям поблизости Авдеевки и Луганского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.