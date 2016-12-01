В ВСУ опровергли сокращение зон ракетных стрельб возле оккупированного Крыма

Об этом заявил глава пресс-центра командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает NewsOne.

По его словам, схема учений была предоставлена всем авиакомпаниям заранее.

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"Нет, это неправда. С самого начала был подготовлен план, был создан документ под названием Notam - оповещение провайдеров авиационных услуг разных государств о небезопасности использования воздушного пространства. По этой схеме было определено, что данный сектор не выходит за границы Украины. Согласно плану и проходят учения. Украина не вносила никаких корректив", - отметил он.

Ранее на своей странице в Facebook командование ВСУ сообщало, в рамках подготовки к осуществлению стрельб были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом.