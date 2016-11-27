Украинские войска почти взяли в "котел" оккупированный Докучаевск - журналист

Силы АТО создали потенциальный "котел", в котором боевики могут потерять целый город Докучаевск. Об этом говорится в репортаже Андрея Цаплиенко на ТСН.

По его информации, недавно бойцы 30-й бригады уничтожили здесь две артиллерийские системы и, вероятно, новейшую российскую радиолокационную станцию.

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Когда боевики попытались захватить терриконы, которыми окружен город, то обнаружили, что верхушки рукотворных гор заняты силами АТО. Город с трех сторон находится под огневым контролем 30-й бригады. До полного окружения – полшага.

"При большом желании есть такая возможность", – говорит офицер 30-й бригады "Скала".

"Казалось бы, только приказ – и боевики в "котле", а за два часа Докучаевск – украинский. Докучаевск как на ладони – украинские войска занимают позиции на терриконах вокруг города, так что линия фронта обходит его полумесяцем. Единственный холм, который контролирует противник, здесь называют Мордор. Украинские бойцы на терриконах хорошо знают, какие настроения царят внизу. Там, конечно, еще не готовы поднимать сине-желтый флаг, но количество недовольных "новороссийской республикой" подходит к критической массе", - отмечает журналист.

В Волновахском районном совете до сих пор не могут понять, почему Докучаевск (раньше подчинялся этому райсовету) подарили боевикам. "По Минским договоренностям – это наша территория, наш город. А почему его не освбождают, мне непонятно. Настроения жителей – чтобы Докучаевск был скорее освобожден и стал Украиной", – говорит председатель Волновахского райсовета Валерий Лубинец.

На контрольном пункте возле Докучаевска в километровой очереди люди ждут часами, чтобы выехать с оккупированной территории – за пенсиями и за продуктами. Говорят, что на оккупированной территории нет работы, а цены в несколько раз выше, чем на свободной территории Украины. И убеждают, что до 90% людей на оккупированной территории хотят жить в Украине.

Однако автор материала поясняет, что возврат Докучаевска будет нелегким делом: "Теряя популярность, оккупанты постоянно усиливают подразделения в Докучаевске. Часто здесь можно увидеть солдат с опознавательными знаками Российской Федерации. От российских офицеров и получают приказ не прекращать обстрелы украинских населенных пунктов".

"Направление у них постоянно было на Новотроицкое", – рассказал задержанный боевик Артем Храпач. Именно в Новотроицком, по эту, украинскую, сторону знаменитых терриконов живут жена и ребенок арестованного боевика Артема. Он признался контрразведчикам, что с той стороны его друг Денис до недавнего времени наводил на мирные дома 120-миллиметровые минометы. Правда, о своих обстрелах предупреждал заранее. "Постоянно звонил мне и говорил: "Позвони жене, сегодня может быть обстрел". Будущего нет в "Новороссии". Рано или поздно все равно там будет Украина", – говорит задержанный боевик Артем Храпач. Украинские бойцы на господствующих высотах убеждены, что это произойдет мирным путем и для этого не придется замыкать "котел" вокруг Докучаевска.

Сегодня, 27 ноября, боевики атаковали в этом районе украинцев. Бой закончился под вечер, информации о потерях сторон пока не известно.