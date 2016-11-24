Боевики "ДНР" заявили об открытии филиала своего "движения" в Славянске
18:14, 24 ноября 2016Общество
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Сепаратистская ячейка "общественного движения "Донецкая Республика" открылась в Славянске.
Славянск. Донбасс, Украина / УНИАН
Об этом сообщает ресурс боевиков.
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Согласно сообщению, в "ячейку" вступили 20 жителей города.
Отмечается, что "активисты понимают цели и задачи "Донецкой Республики" и готовы реализовывать их"
Как известно, в ночь на 5 июля 2014 года ВСУ выбили сепаратистские силы из Славянска.
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