Военные рассказали, как возле Докучаевска боевики взяли "под опеку" карьер и завод украинского миллиардера (видео)

Это когда ночью из жилых районов оккупированной территории по ним стреляет артиллерия, а днем под защитой людей с флагами РФ на полную мощность работают завод и карьер одного из украинских богачей, говорится в сюжете ТСН.

"Наблюдаем вспышки из населенных пунктов. Они сами понимают, что мы не имеем права туда стрелять", - рассказывает о ночных артиллерийских атаках боевиков военный с позывным "Абрам". Он с побратимами теперь вынужден передвигаться по собственной земле практически вприсядку. "Вот так передвигаемся. Зеленка осыпалась, теперь мы, как на ладони", - объясняет военнослужащий механизированной бригады.

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По словам бойцов, нынешняя война могла бы претендовать на статус классической позиционной, если бы не "гибридные" нюансы денежно-политического происхождения, которые не укладываются в здоровую голову. Позиции врагов разделяет карьер, который ежедневно работает на полную мощность. Он принадлежит украинскому миллиардеру, а защищают это имущество российские наемники и сепаратисты из организации "ДНР".

Военные убеждены, что объект давно можно было бы отбить и выровнять линию фронта, а оккупантов еще крепче зажать в Докучаевске. Однако команды нет.

"С той стороны нас провоцируют, а так наше дело – только наблюдать", - констатируют солдаты.

Напомним, накануне позиции украинских военных на Донбассе попытались атаковать пророссийские наемники со стороны оккупированной Еленовки. Группа диверсантов из двух снайперов и трех человек прикрытия приблизилась к опорному пункту военных, но получила отпор и отступила.