"Ворюги пробрались, наших вытолкали": пенсионерка с Донбасса проводит "уроки политинформации для ДНРовцев" по аннексии Крыма

"Вы же знаете, как зашел Гитлер в Брест..? так сделал и Путин, там, я уверена, договор был перед этим. Оно собиралось и готовилось (аннексия Крыма - УНИАН). И вот он (президент РФ Владимир Путин) по-тихоньку на остров. Без единого выстрела забрали остров, откуда мы думали? Мы все отдали, у нас никакого оружия, ни атома, ничего нигде нет. Мы были страной как страна – Украина. И вдруг, по-тихоньку, ворюги пробрались, наших вытолкали...какие-то в зеленой форме, без знаков отличия, без ничего загребли. Кому нужен был этот Крым? Там уже давно оно наклевывалось...а нам нечем было воевать. Нашу территорию прийти и зегрести, то же самое, если бы я зашла к соседке, и забрала бы ее участок земли. Это то же самое - что мою Родину, что участок. Я только так понимаю. Исподтишка залезть, выхватить и уже добираться дальше, чтобы захватить и Харьков, и Одессу. Но мы смогли отбиться, а они (Крым - УНИАН) не смогли, потому что там, видимо, больше было таких, кто договаривался", - рассказывает пенсионерка на видео журналистам телеканала Дождь.

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Журналисты узнали, что "ДНРовцы", чтобы получать две пенсии получают паспорта "ДНР", а затем регистрируются как беженцы в приграничных населенных пунктах, которые контролируют украинские военные.

Раз в месяц им нужно отмечаться в соцслужбе. Если хоть один раз пропустят - украинскую пенсию им платить перестанут.

Как отмечается, в конце месяца, когда "граждане ДНР" приезжают за украинской пенсией, все гостиницы и отели в прифронтовой Волновахе переполнены.