Жилой массив возле Попасной обесточен из-за обстрелов боевиков

Садово-огороднический жилой массив «Криничое» вблизи г. Попасная Луганской области обесточен из-за обстрелов со стороны боевиков.

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Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, сегодня утром террористы накрыли жилой массив артиллерийским и минометным огнем из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

«В результате прямого попадания разрушен жилой дом, а также повреждена линия электропередач. Жилой массив полностью обесточен», - говорится в сообщении. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

«За последние двое суток это уже 15-й обстрел из тяжелой артиллерии. Враг пытается спровоцировать полномасштабное боевое столкновение и сорвать первые ощутимые для граждан результаты переговорного процесса. Я имею в виду открытие КПВВ «Золотой», однако заверяю, что мы удержим ситуацию», - заявил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.