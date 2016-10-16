Боевики из крупнокалиберной артиллерии попали по больнице в Попасной

Боевики из артиллерии калибром 122 миллиметра нанесли удар по больнице в городе Попасная, сообщает "5 канал" со ссылкой на заявление пресс-офицера сектора Луганск Дмитрия Горбунова.

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Обстрел произошел около часа ночи. Обстрел длился около получаса. В штабе отмечают, противник размещает свои огневые позиции среди жилых кварталов города Первомайск, Кадиевка и Калиновое. Это не позволяло силам АТО открывать огонь в ответ.

"Под артиллерийский нападение попала центральная районная больница. На то время там никого не было из больных. По больницы попало 3 снаряда. Один попал в крышу, остальные в стены. Также пострадали несколько жилых кварталов. Где в двух местах был перебит газопровод, а также в настоящее время около 100 домов остаются без света", - сообщил Горбунов.

Много снарядов упало на городское кладбище. Пострадавших среди военнослужащих нет. По моей информации пострадавших среди местных жителей нет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 43 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.