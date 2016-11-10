С полуночи вражеский огонь не стихает по всей линии разграничения - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что российско-оккупационные войска используют преимущественно запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров вели огонь по позициям сил АТО в районе Марьинки, Красногоровки, Гнутово и Широкино", - говорится в сообщении.

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В районе Водяного боевики применили самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь неоднократно работал снайпер противника.

Кроме того, по данным штаба, по Павлополю враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов российско-оккупационный контингент обстрелял Луганское.

"На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новозвановку, а на Донецком - Зайцево. Всего по нашим позициям противник вел огонь 20 раз", - отметили в пресс-центре штаба АТО.