На Мариупольском направлении боевики выпустили около 400 мин

На Мариупольском направлении в зоне АТО боевики выпустили за сутки около 400 минометных мин по позициям украинских военных.

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Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, основными «горячими точками» остаются Марьинка и Широкино с окрестностями. «Большая часть обстрелов, как всегда, произошла в темное время суток. Однако самые мощные обстрелы произошли днем. Всего на Мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 15 – из тяжелого вооружения», - отметил Лысенко.

На Луганском направлении боевые действия вчера велись под Славяносербском и в Попаснянском районе. Наиболее неспокойно было в Крымском, где террористы активно применяли минометы и бронетехнику. «Огонь велся сразу с двух направлений – восточного и южного. Украинские войска активно открывали ответный огонь», - добавил спикер Минобороны по вопросам АТО. По его словам, всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 17 обстрелов со стороны боевиков, в том числе пять – из тяжелого вооружения.

Как сообщалось, за минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 7 – получили ранения.