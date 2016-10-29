Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ от 28 октября, передает ZN.ua.

"Примерно в 17:00, когда колонна из трех автомобилей СММ подъезжала к нулевому блокпосту Вооруженных сил Украины, чтобы потом въехать в неподконтрольные правительству районы, наблюдатели Миссии, которые ехали в последнем автомобиле колонны, примерно в 100 м от блокпоста почувствовали и услышали глухой удар. Они подумали, что пробили шину", - сказано в отчете.

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В отчете также добавили, что наблюдатели вернулись на свою базу в подконтрольном "ДНР" Донецке, осмотрели автомобиль и обнаружили отверстие от пули калибра 7,62-мм, которая попала в блок двигателя.

По оценкам СММ, пуля была выпущена с северного направления с позиции, расположенной ниже уровня автомобиля СММ, который во время выстрела был на возвышенности.

В ОБСЕ отметили, что никто из членов Миссии не пострадал.