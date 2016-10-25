Посол США при НАТО о решении конфликта на Донбассе: сначала безопасность, потом политические шаги
17:26, 25 октября 2016Война
1914
Постоянный представитель США при Северо-Атлантическом альянсе Дуглас Лют утверждает, что политические шаги Украины по выполнению Минских договоренностей будут возможны только после решения вопросов безопасности.
REUTERS
Об этом он заявил в Брюсселе перед накануне министерской встречи НАТО, пишет Европейская правда.
"Необходимо обеспечить безопасную составляющую перед тем, как переходить к политическим шагам на Донбассе", - считает дипломат.
Читайте такжеПотенциал НАТО превышает возможности России - постпред США в Альянсе
Представитель США также возложил на Россию ответственность за выполнение Минских соглашений.
"Основная ответственность лежит на России и на сепаратистах, поддерживаемых Россией", - заявил он, отметив, что по данным ОБСЕ, подавляющее большинство нарушений перемирия осуществляется боевиками.
Как сообщал УНИАН, Лют заявлял, что российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter