Посол США при НАТО о решении конфликта на Донбассе: сначала безопасность, потом политические шаги

17:26, 25 октября 2016
Война
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Постоянный представитель США при Северо-Атлантическом альянсе Дуглас Лют утверждает, что политические шаги Украины по выполнению Минских договоренностей будут возможны только после решения вопросов безопасности.

REUTERS

Об этом он заявил в Брюсселе перед накануне министерской встречи НАТО, пишет Европейская правда.

"Необходимо обеспечить безопасную составляющую перед тем, как переходить к политическим шагам на Донбассе", - считает дипломат.

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Представитель США также возложил на Россию ответственность за выполнение Минских соглашений.

"Основная ответственность лежит на России и на сепаратистах, поддерживаемых Россией", - заявил он, отметив, что по данным ОБСЕ, подавляющее большинство нарушений перемирия осуществляется боевиками.

Как сообщал УНИАН, Лют заявлял, что российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года.

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