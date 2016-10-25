Посол США при НАТО о решении конфликта на Донбассе: сначала безопасность, потом политические шаги

Об этом он заявил в Брюсселе перед накануне министерской встречи НАТО, пишет Европейская правда.

"Необходимо обеспечить безопасную составляющую перед тем, как переходить к политическим шагам на Донбассе", - считает дипломат.

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Представитель США также возложил на Россию ответственность за выполнение Минских соглашений.

"Основная ответственность лежит на России и на сепаратистах, поддерживаемых Россией", - заявил он, отметив, что по данным ОБСЕ, подавляющее большинство нарушений перемирия осуществляется боевиками.

Как сообщал УНИАН, Лют заявлял, что российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года.