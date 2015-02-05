В США заявили, что российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года
Российские войска активно действуют на востоке Украины с самого начала вооруженного конфликта в апреле прошлого года
Об этом сообщил посол США в НАТО Дуглас Лют, передает "Радио Свобода".
Российские военные специалисты играют в конфликте командную и контрольную роль, а также работают там на сложной военной технике, с которой неспособны справиться необученные сепаратисты, в частности отметил он перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Вооруженные силы России представлены на территории Украины и боевыми войсками, и оперативными работниками разведки. Некоторые из них действует в военной форме российских войск, другие обходятся без этого, сообщил Лют.
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Также посол США в НАТО отметил, что в августе прошлого года Россия осуществила прямую военную интервенцию - тогда в Украину вводили целые российские батальоны в полном составе.
При этом в США сейчас не считают неизбежной новую прямую военную интервенцию России такого масштаба, заявил Лют.