В США заявили, что российские войска действуют в Украине с апреля 2014 года

Об этом сообщил посол США в НАТО Дуглас Лют, передает "Радио Свобода".

Российские военные специалисты играют в конфликте командную и контрольную роль, а также работают там на сложной военной технике, с которой неспособны справиться необученные сепаратисты, в частности отметил он перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Вооруженные силы России представлены на территории Украины и боевыми войсками, и оперативными работниками разведки. Некоторые из них действует в военной форме российских войск, другие обходятся без этого, сообщил Лют.

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Также посол США в НАТО отметил, что в августе прошлого года Россия осуществила прямую военную интервенцию - тогда в Украину вводили целые российские батальоны в полном составе.

При этом в США сейчас не считают неизбежной новую прямую военную интервенцию России такого масштаба, заявил Лют.