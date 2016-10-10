На Донбассе стало поспокойнее: активные обстрелы продолжаются только на Мариупольском направлении

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Отмечается, что противник нарушал «режим тишины» в районах Марьинки, Гранитного и Павлополя, где против украинских военных были применены гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, по Марьинке оккупанты, добавили еще и огонь из минометов 82-го калибра, а по Широкино — из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра.

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На Донецком направлении зафиксировано 4 обстрела. Под вражеским огнем из боевой машины пехоты, гранатометов, пулеметов крупного калибра, стрелкового оружия оказались защитники Новгородского, а по укреплениям Вооруженных сил Украины в Авдеевке велся огонь из минометов 82-го калибра.

В свою очередь, на Луганском направлении зафиксировано 2 нарушения «режима тишины». Вблизи Трехизбенки опорные пункты сил АТО подвергались обстрелу из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем. Подобное же оружие российско-оккупационные войска использовали и в районе Новоалександровки.