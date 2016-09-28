Позиции украинских военных под огнем: появилось видео ночных боев в Авдеевской промзоне и Марьинке

14:38, 28 сентября 2016
Война
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Один боец получил легкое ранение во время боя ночью в Авдеевской промзоне.

Боевики тамошние позиции ВСУ мощно обстреливали из запрещенных минометов и гранатометов.

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Под огнем этой ночью также оказалась Марьинка: там вплотную к позициям украинских бойцов пыталась подойти вражеская ДРГ, военным пришлось открыть огонь - диверсанты отошли.

Под огнем этой ночью также Широкино и Талаковка: обстрел противник вел из гранатометов и БМП. Обстреливали боевики и сектор "Луганск".

Как сообщал штаб АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

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