"Режим тишины" на Донбассе: за сутки боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 28 сентября.

На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Станицы Луганской.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО трое бойцов ВСУ получили ранения – ЛысенкоНа Мариупольском направлении зафиксировано 23 нарушения “режима тишины”. В районе Марьинки, Водяного, Широкиного, Талаковки и Павлополя боевики вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов. Кроме того, по Широкиному вел огонь снайпер, а по Талаковці боевики открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 6 обстрелов. Оккупанты вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибра и открывали огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов по Авдеевке. Также по Авдеевке вел огонь снайпер.

Несмотря на эти провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений, подчеркивает штаб АТО.