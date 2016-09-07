Сутки в АТО: 21 вражеский обстрел, на Мариупольском направлении боевики били из 120-мм минометов

За исключением одиночных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск, ситуация в зоне АТО остается контролируемой, а "режим тишины" в основном сохраняется. Об этом по состоянию на шесть утра 7 сентября сообщает в Facebook штаб АТО.

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На Мариупольском направлении неспокойно было на участке фронта Широкино – Талаковка, где оккупанты стреляли из 120-мм и 82-мм минометов. "Надо отметить, что для осуществления морально-психологического давления на подразделения сил АТО, противник применил снайперские группы и стрелковое оружие в районе Марьинки", - добавили в штабе.

На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск произошли вблизи Авдеевки. При этом враг применял пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия обстреляли Попасную и Новозвановку.

Также зафиксирован пролет 1 БПЛА, который вел разведку украинских позиций в районе Новоазовска.

"Вооруженные силы, несмотря на провокационные действия боевиков, неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подчеркнули в штабе.