В зоне АТО возле Мариуполя погиб капитан "морских котиков"

Об этом сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Украина потеряла еще одного своего верного сына. Во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины погиб наш боевой побратим - командир подразделения, капитан 3-го ранга Олег Мединский", - говорится в сообщении.

Как отмечают, Мединский уволился в запас после многолетней службы в морском подразделении спецназа, однако в 2014 г. капитан 3-го ранга снова стал в строй в районе проведения АТО.

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Как пишет "Преступности.нет", Мединский - капитан 3-го ранга 73 морского Центра специальных операций Генштаба Украины. По жизни боец был награжден президентом Украины орденом "За мужество" 3-й степени. Также Мединский является обладателем 1-го дана по каратэ.

Сейчас тело погибшего доставлено в морг города Мариуполя.

Отметим, 73-й морской Центр специальных операций - часть специальной разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, создана на базе бывшей седьмой отдельной бригады СПО ВМС Украины. Базируется в городе Очакове Николаевской области в воинской части № 1594.

Это подразделение, основанное более 60 лет назад, является элитным в Вооруженных силах Украины и предназначено для проведения разведывательных мероприятий, осуществления диверсий, минирования и разминирования, захвата объектов, в том числе и кораблей противника.

По официальным данным, 5 сентября в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое, в том числе сотрудник полиции, получили ранения.