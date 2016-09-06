Украина в Минске будет настаивать на необратимом и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе - АП

Об этом заявил в радиопрограмме "Донбасс. Реалии" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске происходит раз в две недели, и как раз там мы хотели бы обсудить вопрос предоставления необратимого характера режиму прекращения огня, который был объявлен по инициативе президента Украины с 1 сентября этого года", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости прекращения огня на Донбассе с 1 сентября, когда начнется новый учебный год.

По данным сводок штаба антитеррористической операции, с 1 августа количество обстрелов со стороны боевиков значительно уменьшилось и остается относительно небольшим, хотя полностью обстрелы не прекратились.