За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, были ранены двое и сотрудник полиции
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, трое, в том числе сотрудник полиции, получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Вчера вследствие боевых действий, к большому сожалению, один украинский военный погиб, еще двое военнослужащих получили ранения, а также ранили одного сотрудника полиции», - сказал Мотузяник.
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По его словам, украинский военнослужащий погиб на Мариупольском направлении в результате подрыва на вражеской противопехотной мине.
Один военный был ранен в районе Авдеевки в результате обстрела.
Недалеко от этого населенного пункта ранение получил полицейский, который подорвался на вражеском взрывном устройстве.
Еще один украинский военнослужащий был ранен в районе Широкино в результате минометного обстрела.
Как сообщал УНИАН, возле Мариуполя погиб капитан 3-го ранга элитного подразделения "морских котиков", владелец ордена "За мужество" Олег Мединский.