Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Невельское и Керамик, а позиции у Красногоровки - из "Градов"
Российские оккупационные войска на Донбассе в течение понедельника уже 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных мил Украины на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии боевики еще до рассвета нанесли удары по Невельскому и Керамику, применив калибр 152 миллиметра.
Авдеевку террористы полтора часа обстреливали из самоходных установок калибра 122 миллиметра, выпустив по ней около 80 снарядов. На участке Авдеевка – Луганское оккупанты активно использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
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Кроме того, в Луганском террористы задействовали боевые машины пехоты и зенитные установки, вблизи Верхнеторецкого - тоже применили БМП, также здесь проявил себя снайпер.
«На Мариупольском направлении по позициям в Красногоровке враг применил ракетные системы залпового огня «Град», Широкино продолжил обстреливать из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра, в Красногоровке и Павлополе использовал минометы, а в Талаковке - стрелковое оружие», - сказано в сообщении.
На Луганщине, по данным пресс-центра штаба АТО, гранатометний огонь велся по укреплениям в Крымском, Новоалександровке и Новозвановке. В Новозвановке к тому же зафиксирована снайперская активность.