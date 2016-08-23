"Ударили сперва ПТУРом": боевики разрушили опорный пункт украинских военных под Донецком (видео)

На Светлодарской дуге оккупанты атаковали украинских военных. Боевики совершили нападение на позиции ВСУ возле поселка Луганское, говорится в сюжете ТСН.

Враг задействовал для прикрытия огонь из БМП, а также бил из гранатометов и пулеметов. В итоге террористам удалось разрушить один из опорников 54-й бригады. На позицию упала мощная мина. Пострадавших в результате обстрела не было – бойцы успели занять свои места в укрытиях. "Ударили сперва ПТУРом, мы его потушили. Потом через некоторое время прямое попадание из миномета", - рассказал военный с позывным "Море".

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Поселок Луганское почти окружен террористами – они давят на него с трех сторон. Кое-где расстояние между захватчиками и защитниками составляет 300-400 метров. 54-я бригада, которая сейчас защищает этот участок Светлодарской дуги, постоянно страдает от обстрелов боевиков. Ночью террористы стреляют крупным калибром – например, 120-миллиметровыми минометами. "От семи вечера противник ведет не очень агрессивный, но провокационный огонь из ДШК, а на днях работала БМП", - рассказал боец с позывным "КВН".

Днем свист мины – редкое, но не исключительное явление. На праздник государственного флага снаряд, который прилетел на украинскую территорию, "поздравил" военных тем, что не взорвался. Бойцы же торжеств не планируют, потому что враг на это времени не даст. В свободную минуту солдаты на передовой предпочитают почистить оружие. Но флаг свой берегут: с ними от начала службы, и каждый боец, который идет на дембель, оставляет на нем свою подпись.

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевской промзоне силы АТО уничтожили трех оккупантов и взяли трофейный 12,7-миллиметровый пулемет.