За сутки в зоне АТО один военный погиб, девять ранены
14:03, 29 августа 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения.
9 военных получили ранения / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военный погиб, еще девять получили ранения», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО загинули 2 украинских военных, 4 были ранены.
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