За сутки в зоне АТО один военный погиб, девять ранены

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие активных боевых действий один украинский военный погиб, еще девять получили ранения», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО загинули 2 украинских военных, 4 были ранены.