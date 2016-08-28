За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 4 – ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики применили БМП и мины против позиций украинских военных в Зайцево"За прошедшие сутки в результате боевых действий мы потеряли двух наших военных, еще 4 получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.