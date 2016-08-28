За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 4 – ранены
12:56, 28 августа 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли 2 украинских военных, 4 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики применили БМП и мины против позиций украинских военных в Зайцево"За прошедшие сутки в результате боевых действий мы потеряли двух наших военных, еще 4 получили ранения", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных.
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