Генштаб: у границы с Крымом войска РФ развернулись в боевые порядки, под Армянском замечен "Град"

Российские оккупационные войска на границе с аннексированным Крымом развернулись в боевые порядки и готовятся к провокациям. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает InfoResist.

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"Вооруженные сили Российской Федерации совершают демонстративно провокационные действия на Юге временно оккупированного Крыма. В чем это выражается, сегодня в период с 11 до 14 на Джанкойском направлении в двух километрах от линии административной границы механизированная рота на 8-ми БМП развернулась в боевые порядки и начала окапываться и проводить инженерные мероприятия. После того, в 14:00 они свернули и поехали назад. В тоже время на Армянском направлении в районе КПП "Каланчак" механизированная рота до 100 военнослужащих на пяти КАМАЗах прибыла и также развернулась в боевые порядки и начала проводить инженерные мероприятия — рыть окопы. С 14:15 на Джанкойском направлении прибыла вторая рота на автотранспорте и также разворачивается в боевые порядки и проводит инженерные мероприятия", — сообщил он.

Также он добавил, что буквально недавно появилась информация, что на Армянское направление прибыла одна установка "БМ-21 Град".

Как писал УНИАН, ранее Виктор Муженко сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины наращивает группировку войск на административной границе с Крымом и приводит подразделения в повышенную боевую готовность.