Генштаб рассказал о наращивании группировки украинских войск на админгранице с Крымом

Об этом сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в ходе совещания президента Украины с руководителями силовых ведомств и МИД, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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По словам Муженко, подразделения и воинские части ВСУ, которые выполняют задачи в районе административной границы с оккупированным Крымом, приводятся в повышенную боевую готовность, проведено наращивание соответствующей группировки. Он назвал абсурдными заявления о якобы обстрелах с украинской стороны временно оккупированного Крыма.

«Это является полной чушью и не соответствует действительности. Огонь не открывался ни из артиллерийский систем, ни из другого оружия. Это может подтвердить любой военнослужащий или житель той территории, потому что звуки артиллерийских обстрелов слышны на значительном расстоянии», - подчеркнул начальник Генштаба.