В АП объяснили цель заявлений Путина и ФСБ о "терактах" в Крыму

Об этом во время брифинга в четверг сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает "Украинская правда".

"Украина не совершала вооруженных провокаций в этом районе; ни один сотрудник ГУР МОУ в оккупированном Крыму задержан не был", - заявил полковник.

По его словам, такие заявления направлены на эскалацию конфликта на Донбассе.

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"Эти действия и заявления Кремля произнесены с целью дискредитации Украины, срыва Минских договоренностей и эскалации конфликта на востоке Украине, вызванного российской агрессией", - заявил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».