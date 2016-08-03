Террористы используют представителей криминального мира для разведки боевых порядков сил АТО - ИС

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, российско-террористические войска на Донбассе продолжают вести активную разведку боевых порядков украинских войск на тактическую глубину, а на отдельных направлениях и в оперативно-тактическую глубину.

«Широко используются средства РТР, БПЛА, агентурная разведка (в основном, «маршрутные» рейды агентов и сбор сведений от пророссийски настроенных элементов на освобождённых территориях: показательно, что при этом активно используются представители криминального мира)», - отметил Тымчук.

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Кроме того, согласно данным группы «Информационное сопротивление», на передовой российско-террористические войска сохраняют высокую степень активности. Обстрелы ведутся практически по всему периметру зоны АТО, за исключением отдельных участков на Луганском направлении и южнее Донецка.

Наиболее «горячими» участками остаётся район н.п.Авдеевка, Пески-Опытное, Марьинка – Крансогоровка, Широкино – Павлополь, район Горловки (в особенности - западное и северо-западное направления от данного н.п.), район «Светлодарской дуги», район Попасной, Крымского, полоса Счастье – Станица Луганская.