Россия не исключает "большой войны", отправляя к границе Украины солдат, ракеты и самолеты - Wyborcza

Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков, передает ZN.UA со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Уже 15 августа пройдут учения "Кавказ 16" с участием воинских частей южного военного округа, который расположен вплотную к границе Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также похвастался тем, как укрепляет силы у украинских границ. По его словам, из-за того, что "угроза со стороны Украины и НАТО растет", российская армия сформировала в южном округе четыре новые дивизии и девять бригад.

Кроме того, вблизи Украины Москва решила разместить ракеты класса "Искандер". Тем временем, военно-морские силы в регионе получили ракеты "Бастион" и "Бал", а также противовоздушные ракеты С-400 "Тайфун".

В целом, по словам Шойгу, части южного округа за последние два года получили около четырех тысяч новых боевых машин, самолетов и различного рода ракет.

В свою очередь военный эксперт Виктор Мураховский обращает внимание, что Шойгу врет, когда говорит о четырех новых дивизиях у границы Украины. Абсолютно новыми можно назвать лишь две из них: 150-ю Идрицко-Берлинскую дивизию, которая свое название унаследовала от той, которая "70 лет назад подняла советский флаг над Рейхстагом", а также размещенную в оккупированном Крыму дивизию противовоздушной обороны, вооруженную ракетами С-400.

Еще две – это старые дивизии, которые в результате реформы армии, начатой в 2008 году министром обороны Анатолия Сердюкова, были преобразованы в военно-воздушные военные части. А сейчас их статус вернули, поскольку Москва пытается развернуть свои Вооруженные силы на Запад.

Кремль окончательно отбросил планы Сердюкова, который пытался подготовить Россию к внутренним конфликтам, в частности на Северном Кавказе или в Центральной Азии. Он отказался от дивизий и полков. Главной боевой единицей российской армии стала бригада солдат из трех-четырех мотострелковых батальонов, усиленных собственной артиллерией, системами коммуникации, разведывательным блоком и тыловыми службами. Такие бригады могли действовать самостоятельно на поле боя, не дожидаясь поддержку основных сил.

Но сегодня Россия изменила подходы. Она возвращает дивизии и армии. О том, как Москва строит свой "украинский фронт", написал недавно российских еженедельник "Ведомости" со ссылкой на московского военного эксперта Руслана Пухова.

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Он напомнил, что вблизи северной границы Украины размещены силы созданной год назад Первой танковой армии. На юге Россия создает 20-ю армию. Также в планах Москвы создать в регионе еще одну новую армию. "Смысл этих изменений очевиден: на границе с украиной, где еще три года назад не было совсем никаких войск, российская сторона создает три крупные сухопутные группы для внезапного наступления в направлении Киева, который расположен от границы всего за 270 километров. А на юге – для создания крепких тисков и окружения главных сил украинской армии на левобережной Украине", - пояснил Пухов.

Он рассказал Gazeta Wyborcza, что несмотря на то, что говорят на Западе, мобилизация Вооруженных сил России у границы Украины не сравнительно больше, чем у границ стран Балтии или Польши. "В Калининградской области сейчас нет никаких "Искандеров". Размещенная там 152 ракетная бригада остается единственной нашей частью, вооруженной старыми "Точками-У" и не получила еще новые ракеты", - сказал Пухов.

В прошлую пятницу в бюллетене "Независимый военных взгляд", который получают все части российской армии, открыто было написано: "Россия не исключает большой войны. Украина становится нашим стратегическим врагом". И якобы именно поэтому Москва отправляет мощные силы на украинскую границу.

Россия также укрепляет позиции на среднем западе возле границы Беларуси. С середины прошлого года под Смоленском начала службу 144-я моторизованная пехотная дивизия. В ее состав входит полк танков, три полка пехоты, полк артиллерии, а также противовоздушной и противоракетной обороны. В целом там базируется около 10 тысяч солдат.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, Россия, по некоторым данным, стягивает войска к белорусской границе. Об этом сообщает группа волонтеров, которые занимались расследованиями о ситуации в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Вывод о переброске вооруженных сил сделан на основе анализа социальных сетей.

Из открытых источников специалисты выяснили, что в Брянской области должны в ближайшее время появиться два военных объекта. В Клинцы из Екатеринбурга на постоянную дислокацию перевели 28-ю отдельную мотострелковую бригаду. Фотографии эшелонов с военной техникой выкладывали местные жители. Переброска должна завершиться к октябрю, утверждает портал InformNapalm.