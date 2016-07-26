Россия прислала до 40 "инструкторов" для боевиков "ДНР" - ИС
10:41, 26 июля 2016Война
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В "ДНР" из России прибыли в 40 "инструкторов" для обучения боевиков.
REUTERS
Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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«В «ДНР» прибыла очередная партия «инструкторов» из РФ (до 40 чел.) – в частности, на полигоны в районе Енакиево и под Торезом. Основная часть «инструкторов» - офицеры-танкисты и мотострелки», - написал он.
В то же время, по его словам, среди боевиков и местных жителей «ДНР» распространяется информация о том, что с середины августа Москва отзовет значительную часть своих «инструкторов» и «кураторов», передав полномочия командирам и чиновникам из числа местного населения.
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