Боевики обстреляли Коминтерново, чтобы обвинить в этом украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На этот раз противник со стороны временно оккупированной территории в 20:40 вел обстрел по населенному пункту Талаковка со стороны Коминтерново. Пытаясь обвинить украинских военных в несоблюдении условий прекращения огня, российские оккупанты осуществили обстрел из минометов крупного калибра (82 и 120 мм) по северной и южной окраине Коминтерново", - говорится в сообщении.

В результате обстрела загорелось два жилых дома, информируют в штабе.

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При этом боевики, по утверждению штаба АТО, пытались использовать фейковые телефонные звонки якобы от возмущенного населения мониторинговой миссии ОБСЕ.

В связи с этим командование оперативно-тактической группировки "Мариуполь" отмечает, что украинские военные "продолжают придерживаться Минских договоренностей, на провокации противника не поддаются, ответный огонь не открывают".

"Указанное дает все основания утверждать, что российские оккупанты пытались имитировать обстрел сил АТО из населенного пункта Талаковка. Цель таких провокаций - скомпрометировать силы АТО, сорвать выполнение комплекса мер по выполнению Минских соглашений о прекращении огня", - отметили в штабе.