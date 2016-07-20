Госдеп США отреагировал на крупные потери среди украинских военных на Донбассе
08:32, 20 июля 2016Война
15337 6
Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за крупнейших за последний период потерь среди украинских военнослужащих во время боевых действий на Донбассе.
В Госдепартаменте обеспокоены числом жертв на Донбассе / Фото УНИАН
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.
"18 июля на Донбассе была совершена серия атак, в результате которых погибли 7 военнослужащих Украины и 14 получили ранения. Это самый высокий уровень насилия за один день в последние 12 месяцев. И это вызывает опасения", — сказал Тонер.
Читайте такжеВ Генштабе пообещали "адекватную реакцию" на гибель каждого украинского военногоКак сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных, 14 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter