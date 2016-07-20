Госдеп США отреагировал на крупные потери среди украинских военных на Донбассе

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.

"18 июля на Донбассе была совершена серия атак, в результате которых погибли 7 военнослужащих Украины и 14 получили ранения. Это самый высокий уровень насилия за один день в последние 12 месяцев. И это вызывает опасения", — сказал Тонер.

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