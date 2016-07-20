Госдеп США отреагировал на крупные потери среди украинских военных на Донбассе

08:32, 20 июля 2016
Война
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Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за крупнейших за последний период потерь среди украинских военнослужащих во время боевых действий на Донбассе.

Фото УНИАН

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.

"18 июля на Донбассе была совершена серия атак, в результате которых погибли 7 военнослужащих Украины и 14 получили ранения. Это самый высокий уровень насилия за один день в последние 12 месяцев. И это вызывает опасения", — сказал Тонер.

Читайте такжеВ Генштабе пообещали "адекватную реакцию" на гибель каждого украинского военногоКак сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных, 14 получили ранения.

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