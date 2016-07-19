За сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных, 14 ранены - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 7 украинских военнослужащих погибли и 14 получили ранения", - сказал Лысенко, выразив соболезнование семьям и близким погибших.

Читайте такжеТеррористы накрыли огнем позиции 53-й бригады под Зайцево, четыре бойца АТО погибли - журналист

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области подорвалась БМП с военными 93-й бригады, двое военных погибли.