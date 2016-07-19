За сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных, 14 ранены - АП
13:03, 19 июля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных, 14 получили ранения.
Украинские военные вновь понесли потери в зоне АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий 7 украинских военнослужащих погибли и 14 получили ранения", - сказал Лысенко, выразив соболезнование семьям и близким погибших.
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Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области подорвалась БМП с военными 93-й бригады, двое военных погибли.
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