Украинские военные рассказали, как взяли позицию "ДНР" под Дебальцево (видео)

Видео опубликовано на YouTube-канале "Громадське ТБ".

"Они не ожидали, что мы пойдем в контрнаступление, они привыкли, что у нас "аватарская" бригада, но оказалось, что "аватарская" стала боевой — а 1-й батальон со своей задачей справился", - заявил командир 1-го батальона 54-й бригады Алексей Оцелкревич с позывным "Купол".

Говоря о Минских договоренностях, он сказал, что в начале "Минска" Дебальцево было подконтрольным ВСУ, поэтому даже если бы они зашли в Дебальцево, ничего бы не нарушили.

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"Батальон пошел двумя флангами на позиции боевиков и 4 часа удерживал их позиции. Когда пришла команда отступить - спокойно отошли. Из потерь -двое погибших и 11 раненых. Всех смогли вывезти. В окопах боевиков нашли документы не только солдат армии "Донецкой народной республики", но и паспорта двух российских лейтенантов", - рассказал командир.

Кроме того, в этом бою погиб оперный певец Василий Слипак с позывным "Миф". Его командир Александр Карась с позывным "Подолянин" говорит, что со своей задачей пулеметчика "Миф" справился, группу прикрыл.

Ранее УНИАН сообщал, что под Дебальцево после неудачной атаки боевиков силы АТО взяли один из опорных пунктов, уничтожили целый взвод.