Под Дебальцево после неудачной атаки боевиков силы АТО взяли один из опорных пунктов, уничтожили целый взвод

Об этом с места боев сообщает корреспондент ТСН.

Военные рассказывают, что враг подошел вплотную к их позициям, а затем завязался ближний бой. Военные 54-й, 25-й бригад и добровольцы "Правого сектора" начали оттеснять врага. В конце концов боевиков удалось подвинуть вглубь на полтора километра.

Украинским бойцам удалось взять один из опорных пунктов боевиков, где был уничтожен целый взвод. Но впоследствии был дан приказ покинуть территорию. Боекомплект найден на пункте заминировали и взорвали.

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Среди военных один погибший и много раненых. Точных данных пока не сообщают.

Также журналистам удалось узнать подробности гибели одного из боевиков, при котором военные нашли докуметы. Человек, рожденный в населенном пункте Украинск, был застрелен военными после того, как в ближнем бою он бросил в сторону военных гранату.